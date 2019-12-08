وتقدم يوفنتوس، الذي لم يخسر في أول 19 مباراة مع المدرب الجديد ماوريتسيو ساري بجميع المسابقات، عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 25 لكن لويز فيليبي أدرك التعادل للاتسيو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وانقلبت المباراة رأسا على عقب في الدقيقة 69 عندما عرقل كوادرادو منافسه مانويل لاتساري بعد تمريرة من لويس ألبرتو أرسلت زميله في لاتسيو في مواجهة الحارس وطرد الحكم اللاعب الكولومبي بعد مشاهدة الواقعة في شاشة بجانب الملعب.

وبعد ذلك، بـ5 دقائق استلم سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش تمريرة ألبرتو وسدد في الشباك.

وأهدر تشيرو إيموبيلي ركلة جزاء أنقذها فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس لترتد إلى مهاجم لاتسيو، لكنه سدد في جسد الحارس.

واختتم البديل فيليبي كايسيدو أهداف لاتسيو في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وظل يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 36 نقطة من 15 مباراة متأخرا بنقطتين عن إنتر ميلانو ويتقدم بثلاث نقاط عن لاتسيو، صاحب المركز الثالث، الذي حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري.