وتخلص الزمالك من آثار خسارته القاسية أمام مازيمبي الكونغولي بالجولة الأولى بثلاثية نظيفة وحقق الفريق الأبيض الفوز في ثاني مباراة مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعد أن تغلب على الشرقية في كأس مصر.

وسجل ثنائية الزمالك اللاعب المغربي المتألق أشرف بن شرقي بعد مباراة أحكم الفريق الأبيض السيطرة عليها وحقق فوزا مهما لمصالحة جماهيره بعد ثلاثية مازيمبي.

ونجح الزمالك في تسجيل هدف التقدم عن طريق بن شرقي في الدقيقة 16 من هجمة منظمة انتهت بلمسة رائعة من يوسف أوباما، الذي صنع الهدف بتمريرة سحرية للنجم المغربي.

وسجل بن شرقي الهدف الثاني له وللزمالك من تسديدة رائعة في الدقيقة 68، سكنت الشباك الأنغولية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط محتلا المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف مازيمبي المتصدر برصيد 6 نقاط، ويقبع أول أغسطس بالمركز الأخير بفارق الأهداف عن زيسكو الزامبي برصيد نقطة واحدة.