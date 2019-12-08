وكان ميسي (32 عاما) لمّح الأسبوع الماضي إلى أن "الاعتزال قد اقترب"، خلال حفل استلام الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

وقال بارتوميو في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، إنه يريد من ميسي أن يوقع عقدا جديدا مع برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع النادي الكتالوني في عام 2021.

وتقول "ماركا" إنه بات مفهوما أن أنصار برشلونة بدأوا يشعرون أن ميسي بات حرا في مسألة مغادرة النادي في نهاية كل موسم، حسبما ينص عقده الحالي.

لكن بارتوميو قا:ل" أرغب في أن يوقع ميسي عقدا جديدا. لا يزال الطريق أمامه طويلا قبل الاعتزال".

وأضاف: "ليس لديه أي مشكلة بالبقاء في برشلونة. ليس لديّ شك بأنه سيبقى هنا حتى نهاية مسيرته الكروية".

لكن رئيس نادي برشلونة تحدث أيضا عن مرحلة ما بعد ميسي، قائلا إنه النادي يجب أن يستعد للمستقبل عبر لاعبين صغار يخلفون النجم الأرجنتيني.