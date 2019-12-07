ونفذ الدولي بن سبعيني ركلة الجزاء بنجاح، بعدما طرد خابي مارتينيز لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد ماركوس تورام.

وكان بن سبعيني أدرك التعادل عند مرور ساعة من اللعبة بضربة رأس ليلغي تقدم بايرن ميونخ عبر إيفان بريشيتش في الدقيقة 49.

ويملك مونشنغلادباخ 31 نقطة فيما تراجع بايرن، الذي تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري، إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة.

ويأتي رازن بال شبورت لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعد فوزه 3-1 على هوفنهايم، فيما سحق بوروسيا دورتموند ضيفه فورتونا دوسلدورف 5-صفر ليتقدم إلى المركز الثالث وله 26 نقطة.