وانتصر ريال مدريد على إسبانيول بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد سانتياغو بيرنابيو، بالرغم من الأداء "غير المقنع" الذي قدمه الفريق في الجولة الـ16 من منافسات الدوري.

وتقدم المدافع الفرنسي رافاييل فاران "للملكي" في الدقيقة 37، بعد أن انفرد بالحارس بفضل تمريرة زميله الفرنسي كريم بنزيمة، ليضعها بسهولة في المرمى.

وعزز هداف الفريق بنزيمة النتيجة في الدقيقة 79، بعد لعبة ثنائية بينه وبين الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي.

وطرد حكم المباراة مدافع "الملكي"، الفرنسي فيرلان مندي، بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 83.

واقتنص ريال مدريد صدارة الدوري من غريمه برشلونة مؤقتا، بفارق 3 نقاط، بانتظار مواجهة الأخير مع مايوركا مساء السبت.

وارتدى ريال مدريد زيه الأخضر الاحتياطي، بالرغم من أن المباراة أقيمت على ملعبه، وذلك تضامنا مع حركة التغير المناخي، وتزامنا مع قمة التغير المناخي التي تقيمها الأمم المتحدة في مدريد.