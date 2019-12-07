وأشاد السيسي بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكدا تقديره لرياضيي مصر المتميزين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولا للهدف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي استقبل بعثات عدد من المنتخبات الرياضية التي شاركت في مسابقات دولية أو قارية وحققوا بطولات.

وتشمل البعثات التي حظيت بالتكريم الرئاسي، المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الإفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ومنتخب الاسكواش الحاصل على بطولتي العالم للكبار والناشئين، ومنتخب الكاراتيه الحاصل على بطولة العالم للشباب، والمنتخب الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم أخيرا في أستراليا.

وقال راضي إن الرئيس السيسي وجه بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل، بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.