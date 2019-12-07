فقد بلغ مجموع إصاباته منذ انضمامه إلى الفريق الملكي عام 2013 وحتى الآن 25 إصابة، بينما كان قد أصيب 24 مرة عندما لعب لفريق توتنهام لمدة 6 أعوام، وفقا لموقع مختص بإحصاء إصابات اللاعبين في البطولات الكبرى.

وقالت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية، إن بيل خلال لعبه مع توتنهام غاب عن المباريات بسبب المرض كذلك، إذ تعرض لثلاث وعكات صحية، مما جعله يلعب 203 مباريات من أصل 323 مباراة ممكنة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الموسم الأول لـ"قطار ويلز" مع الفريق اللندني، 2007-2008، هو الأسوأ، إذ شارك في 12 مباراة فقط بجميع المسابقات بسبب كسر أصاب قدمه.

وأصيب بيل مؤخرا في الفخذ الأيسر، مما منعه من اللعب أمام إسبانيول في الدوري الإسباني، وكذلك لن يكون متاحا لمباراة أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ووفقا لـ"آس"، فإن خوف بيل من الإصابات وصل به إلى حد الامتناع عن قيادة سيارته اللامبورغيني الفاخرة، خشية أن يؤثر ذلك على سلامة قدميه.

وأصبحت الساق اليسرى نقطة ضعف لبيل، إذا تعرض للإصابة بها 10 مرات، وأدت الإصابات المتكررة لها إلى غيابه عن 90 مباراة رسمية للعملاق الإسباني.

لكنه المتوقع أن يكون النجم البالغ من العمر 30 عاما، جاهزا للمشاركة أمام برشلونة، في الكلاسيكو المرتقب يوم 18 ديسمبر الجاري.