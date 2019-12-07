وخاض صلاح 13 لقاء في الدوري الإنجليزي بقميص تشلسي، و86 بألوان ليفربول، وإذا ما شارك أمام بورنموث فسوف يصل إلى المباراة رقم 100 في الـ"بريميرليغ".

وتحدثت بعض جماهير متصدر الدوري الإنجليزي خلال الأسابيع الأخيرة، عن تراجع مستوى صلاح مؤخرا، علما أن رصيده من الأهداف توقف عند الرقم 6 ويبتعد كثيرا عن هداف المسابقة جامي فاردي الذي هز الشباك 14 مرة.

لكن زيارة الشباك تبدو أمرا محببا لصلاح، لا سيما أمام بورنماوث، فهو اللاعب الوحيد في تاريخ ليفربول الذي سجل في 4 مباريات متتالية ضد هذا الفريق.

كما أن الثلاثية التي أحرزها في الفريق الموسم الماضي، كانت أول "هاتريك" للاعب في ليفربول أمام بورنموث على الإطلاق، علما أنه سجل 3 أهداف أخرى في 3 مباريات، بإجمالي 6 أهداف في مرمى بورنموث.

وخلال اللقاء الأخير لليفربول أمام إيفرتون، حيث تألق بطل أوروبا وانتصر بخماسية مقابل هدفين في ديربي المرسيسايد، فضل المدير الفني يورغن كلوب إراحة عدد من نجوم الفريق، منهم صلاح.

وليفربول مقبل على شهر شديد الازدحام بالمباريات، حيث يخوض 10 لقاءات في الفترة بين 7 ديسمبر و5 يناير، علما أنه سيلعب مرتين خلال 24 ساعة، واحدة في الكأس المحلية والأخرى في مونديال الأندية.