ويعرف عن الويلزي غاريث بيل هوسه برياضة الغولف، وأثار اللاعب الجدل مؤخرا عقب فوز منتخب بلاده على المجر، عندما حمل علم بلاده مكتوبا عليه "بالترتيب: ويلز، ثم الغولف، ثم مدريد".

وتحدث زيدان عن احتمال حرمان بيل من ممارسة الغولف: "أنا شخصيا لن أمنع غاريث أو أي لاعب آخر من فعل أي شيء".

وأضاف: "جميعهم راشدون ويعلمون ما عليهم فعله. لن أتحدث مع أي منهم أو أجبرهم على فعل أي شيء".

وتأتي تصريحات زيدان بعد أسابيع من إعلان منتخب ويلز أنه سيمنع بيل من ممارسة الغولف، خلال بطولة يورو 2020 المقبلة، حتى يصب تركيزه تماما على البطولة.

وسبق أن شوهد بيل منخرطا في مباراة غولف تزامنت مع لقاء ريال مدريد أمام توتنهام، خلال بطولة كأس "أودي" الودية في أغسطس، مما يعني أنه لم يشاهد، ولو دقيقة واحدة من المباراة.

وتوترت العلاقة هذا الموسم بين بيل من جهة، وإدارة النادي وزيدان من جهة أخرى، ووصلت الخلافات إلى ذروتها بعدما عرقل ريال مدريد انتقال صاحب الـ30 عاما إلى الدوري الصيني، حيث كان سيحصل على أكثر من مليون يورو أسبوعيا.

ومن ناحية أخرى لم يستبعد المدرب الفرنسي احتمال تعاقد النادي "الملكي" مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال زيدان: "كل شيء ممكن في كرة القدم. عندما يحين وقت الانتقالات سنرى. حاليا اعتمادي الكامل على اللاعبين الموجودين بالنادي".