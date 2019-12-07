وبهذا الفوز حصل الأهلي على أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد الهلال السوداني عند 3 نقاط.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، متساوياً مع الهلال نفسه، وكذلك النجم الساحلي التونسي الذي يواجه بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي، السبت، لحسم الترتيب النهائي للمجموعة الثانية بعد الجولة الثانية.

وافتتح حسين الشحات التسجيل في المباراة بالدقيقة الـ15 بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي قفشة، قبل أن يضيف رمضان صبحي الهدف الثاني بالدقيقة الـ37 من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع قلص أطهر الطاهر الفارق للضيوف في غفلة من دفاع الأهلي، بعدما تابع تسديدة ارتدت من جسد الحارس محمد الشناوي، ليضع الكرة في الشباك.

وكان الأهلي خسر مباراته الأولى أمام النجم الساحلي بنتيجة 1-0، فيما فاز الهلال على بلاتينيوم 2-1