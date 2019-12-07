ورفع الـ"نيراتسوري" رصيده إلى 38 نقطة مقابل 36 نقطة ليوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية والذي يملك فرصة استعادة الصدارة السبت عندما يحل ضيفا على الممثل الثاني للعاصمة لاتسيو، فيما صعد روما إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 29 نقطة.

وكان إنتر يمني النفس بتحقيق فوزه السادس على التوالي وتعزيز صدارته التي انتزعها الأحد الماضي بفوزه على سبال 2-1 وتعثر يوفنتوس أمام ساسوولو 2-2 في اليوم ذاته.

وجاء التعادل في وقت يستعد فيه إنتر لقمة مرتقبة حاسمة الثلاثاء ضد ضيفه برشلونة الإسباني في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات حيث يسعى إلى حجز البطاقة الثانية عن المجموعة السادسة واللحاق بالنادي الكاتالوني إلى الدور الثاني.

ويتعين على فريق المدرب أنتونيو كونتي الفوز على الفريق الكاتالوني لضمان تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية التي تجمع بين بوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي. كما أن تحقيق نتيجة مماثلة للفريق الألماني تمنحه بطاقة العبور.

وشهدت المباراة احتجاجات كثيرة على حكم المباراة جانباولو كالفاريسي لاسيما من لاعبي إنتر الذين طالبوا بثلاث ركلات جزاء.

ورغم أن المباراة تقام على أرض إنتر في جوسيبي مياتسا إلا أن الضيوف بادروا منذ اللحظات الأولى لشن هجمات على مرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش وكادوا ان يهزوا الشباك في الدقيقة الثالثة عبر تسديدة للاعب إنتر السابق نيكولو تسانيولو (3).

وأنقذ الحارس أنتونيو ميرانتي مرمى روما من هدف محقق بعد تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء للبلجيكي روميلو لوكاكو (8)، وأضاع تسانيولو فرصة تسجيل الهدف الأول، بعدما تصدى هاندانوفيتش لتسديدته على دفعتين (20).

وتدخل المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ لدى تسديد لوكاكاو للكرة، وأبعد خطرها عن مرماه (42).

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا، وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل والتي كان أبرزها في اللحظات الأخيرة عندما مرر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الكرة إلى داخل المربع الصغير لزميله الأوروغوياني ماتياس فيتشينو لكن الأخير اخطأ تقديرها فمرت من بين قدميه، ليضيع فرصة ذهبية على إنتر (89).

وتستكمل المرحلة السبت بلقاء القمة بين يوفنتوس ومضيفه لاتسيو، كما يلعب أودينيزي مع نابولي، وأتالانتا مع فيرونا.

وتختتم الأحد بمباريات ليتشي مع جنوى وساسوولو مع كالياري، وسبال مع بريشيا وتورينو مع فيورنتينا وسامبدوريا مع بارما وبولونيا مع ميلان.