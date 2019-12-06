ويحل ليفربول ضيفا على بورنموث، السبت، ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري، وهو متقدم بـ8 نقاط عن ليستر سيتي الثاني، و11 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث بطل الموسمين الأخيرين.

ويخوض ليفربول 10 مباريات في الفترة الممتدة بين مباراته أمام بورنموث ولقائه مع إيفرتون في كأس إنجلترا في 5 يناير 2020، بينها مباراتان خلال 24 ساعة في كأس الرابطة وكأس العالم للأندية في قطر في 17 و18 ديسمبر على التوالي، مما سيجبر كلوب على خوض المباراتين بتشكيلتين مختلفتين.

وإذا نجح بطل أوروبا، بالخروج بالنقاط الثلاث أمام الفريق الجنوبي، السبت، فهذا يعني أن أحدا لا يمكنه اللحاق به قبل 25 ديسمبر (يوم عيد الميلاد).

وفي ثلاث مرات فقط خلال السنوات الـ11 الماضية، فشل الفريق الذي تصدر الترتيب عند عيد الميلاد في المضي قدما والفوز باللقب، وللمفارقة كان ليفربول هذا الفريق في المناسبات الثلاث، بما فيها العام الماضي.

إلا أن كلوب الطامح لقيادة الفريق إلى لقبه الأول في الدوري المحلي منذ 30 عاما، أكد أنه لا يكترث لتلك الأرقام.

وقال الجمعة خلال المؤتمر الصحفي عشية لقاء بورنموث: "هناك الكثير من الأشخاص الذين بدؤوا الاحتفالات، الكثير من الذين لا زالوا قلقين والكثير من الذين يأملون أن نفشل. هذه هي الحال".

وتابع: "صراحة، لا أصغي لأي منهم لذلك أنا بخير. نريد أن نحاول ونفوز على بورنموث. لم أفكر أبدا ما يعني ذلك (أن نكون في الصدارة) في عيد الميلاد. لذا الأمر ليس مهما. ندرك أننا في وضع صعب جدا جدا فيما يخص المباريات المقبلة".

وأكد مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق: "علينا الآن أن نتعامل مع الوضع ونحن إيجابيون جدا في هذه الفترة، لكن يجب أن يبقى الحظ إلى جانبنا فيما يتعلق بجاهزية وصحة اللاعبين".

وتغلب ليفربول على جاره وغريمه إيفرتون 5-2، الأربعاء، ضمن المرحلة الخامسة عشرة بتشكيلة أجرى عليها كلوب العديد من التغييرات عن المباريات السابقة، ما يظهر الخيارات الكثيرة التي يملكها الألماني على مقاعد البدلاء.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتبع خطة مشابهة لشهر ديسمبر من العام الفائت حين أجرى العديد من التغييرات على تشكيلاته للتعامل مع الجدول المزدحم، أكد كلوب: "لم تكن خطة العام الماضي أن نقوم بثلاثين تغييرا، لكنها فترة يجب أن تقوم فيها بالتغييرات، هذا واضح. ليس هناك رقم محدد. الأمر متعلق فقط بما يتطلبه الوضع وهذا ما سنقوم به حتما".

وأردف: "أدرك أنك عندما تكون مشجعا لكرة القدم تريد أن تلعب دائما بالتشكيلة الأفضل، لكن الأمر ليس لعبة فيفا أو بلاي ستيشن، حيث اللاعبون ليسوا بحاجة إلى الراحة".