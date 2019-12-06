وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا، إن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يقود "مخططا أنانيا ومغرورا" لإنشاء بطولتين عالميتين للأندية، قائلا إن ذلك "سيؤدي إلى تدمير كرة القدم".

وتواصل بيريز مع ممولين لبحث دعم إنشاء بطولتين عالميتين تضم كل منهما 20 فريقا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق.

ومن شأن ذلك أن ينافس خطة اتحاد الكرة الدولي (فيفا) لكأس العالم للأندية، وتحويلها من مسابقة سنوية تضم 7 فرق إلى حدث يضم 24 فريقا، وينظم كل 4 سنوات، بداية من عام 2021.

وبينما امتنع الفيفا عن تحديد ما إذا كانت قيادته قد ناقشت الخطة مع بيريز، أعرب اليويفا عن الاستياء.

وقال تشيفرين في بيان: "لقد قرأت عن هذه الخطة المجنونة. إذا كان من المفترض أن تصدق التقارير فهي تأتي من رئيس نادي واحد (وليس المالك) ومدير كرة قدم وحيد. سيكون من الصعب التفكير في مخطط أكثر أنانية وغرورا. من الواضح أنها ستدمر كرة القدم حول العالم، بالنسبة للاعبين وللجماهير ولكل من على صلة باللعبة. كل ذلك لصالح عدد قليل من الأشخاص".

وجاء تقرير خطة بيريز في أعقاب توجهه إلى زيوريخ لمقابلة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا الشهر الماضي، بصفته رئيس الاتحاد العالمي لأندية كرة القدم الذي تم إنشاؤه حديثا.

وورد في تقرير "فايننشال تايمز"، أن البطولتين العالميتين قد تضمان الأعضاء الثمانية في هيئة الأندية العالمية، بما في ذلك ميلان الإيطالي، الذي لم يلعب في دوري أبطال أوروبا منذ 5 سنوات.

كما عقب تشيفرين قائلا: "لحسن الحظ، ما زال هناك كثير من الحس السليم في اللعبة تجاه نجاح هذا النوع من الأفكار المجنونة".

ولم يرد ريال مدريد على رسالة بريد إلكتروني، طلبت فيه وكالة "أسوشييد برس" التعقيب على تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي.