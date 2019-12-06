وكان "ساحر برشلونة" قد فاز بالجائزة الموقرة للمرة السادسة في تاريخه، خلال الحفل الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول" في باريس، الاثنين، متفوقا على مدافع ليفربول الدولي الهولندي فيرغيل فان ديك وعلى منافسه اللدود كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الثالث.

وحل ماني رابعا في القائمة، لكن ميسي اعتبر أن نجم المنتخب السنغالي كان يستحق مزيدا من التقدير.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن ميسي قوله: "إنه لأمر مخز أن نرى ماني في المركز الرابع"، مستدركا: "لكن أعتقد أنه كان هناك الكثير من اللاعبين المميزين هذا العام".

وأضاف ميسي: "ربما لذلك السبب كان من الصعب اختيار لاعب معين. لكني اخترت ساديو ماني لأنني معجب به، فقد قدم موسما رائعا مع ليفربول".

وكان ماني قد ساهم بقوة في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث تغلب ليفربول على مواطنه توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية في مدريد.

وحاز ماني أيضا لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بالمشاركة مع زميله محمد صلاح والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الموسم الماضي، فيما حل ليفربول في المركز الثاني بالـ"بريميرليغ" بعد مانشستر سيتي، في صراع على اللقب استمر حتى المباراة الأخيرة.

وخلال الموسم الجاري، يستمر اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في تقديم مستويات رائعة، وسجل حتى الآن 9 أهداف في الدوري المحلي تضعه بالمركز الرابع في قائمة هدافي المسابقة.