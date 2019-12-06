وفي حديث لموقع "توك سبورت"، أكد المحمدي أن أفضل لاعب لعب بجواره، هو زميله الحالي في أستون فيلا، الإنجليزي جاك غريلش.

وقال المحمدي: "لعبت خلال مسيرتي مع لاعبين عظماء، منهم محمد صلاح في المنتخب الوطني، ولكن بالنسبة لي، جاك (غريلش) هو أفضل لاعب لعبت بجواره".

وأضاف: "هو ومو (صلاح) مختلفان. أنا أحب مو كثيرا. هو بين أفضل 5 لاعبين في العالم، ولكن بالنسبة لي، جاك بإمكانه صنع الفارق في وقت في المباراة".

ويلعب المحمدي بجوار غريلش في أستون فيلا منذ 2017، وساهم الاثنان بصعود النادي للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويحتل أستون فيلا المركز 15 في البريميرليغ، وحقق انتصارا وحيدا في آخر 6 مباريات في البطولة.

وسجل غريلش، قائد أستون فيلا، 3 أهداف هذا الموسم، منها هدف مذهل في مرمى مانشستر يونايتد، بينما سجل صلاح 6 أهداف بالدوري حتى الآن.