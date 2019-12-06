وعنونت صحيفة "كوريير ديلو سبورت" نسختها بعبارة "الجمعة السوداء"، ووضعت صورة نجمي إنتر وروما، روميلو لوكاكو وكريس سمولينغ، صاحبي البشرة السمراء.

يذكر أن عبارة "الجمعة السوداء" مصطلح يستخدم في يوم خاص للتخفيضات في المتاجر والمحلات التجارية، لكن استخدامه كعنوان رئيسي مع صورة النجمين البلجيكي والإنجليزي، جاء وكأنه يشير إلى لون البشرة.

ولم يتردد لوكاكو وسمولينغ بمهاجمة الصحيفة، حيث وصفها الأول بصاحبة "أغبى عنوان صحفي"، بينما قال سمولنغ إنه "عنوان لا يراعي المشاعر".

وكتب لوكاكو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بدلا عن التركيز على المواجهة بين الفريقين، كوريير ديلو سبورت أخرجت لنا أغبى عنوان صحفي رأيته في حياتي".

وأضاف: "أنتم تؤججون السلبية والعنصرية عوضا عن التركيز على اللعبة الجميلة التي سيشهدها ملعب سان سيرو بين الناديين".

وكتب سمولينغ على حسابه في "تويتر": "أتمنى أن يتحمل الصحفيين المسؤولين عن هذا العنوان المسؤولية، وأن يفهموا التأثير الذي يمتلكونه بكلماتهم".

وأعلن ناديا روما وإي سي ميلان مقاطعتهم للصحيفة حتى يناير المقبل، بسبب العنوان الذي اعتبراه عنصريا.