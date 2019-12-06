وارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الأخيرة ضد يوغوسلافيا على ملعب "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو في يوليو عام 1971.

أما أبرز عمليات الشراء الأخرى خلال هذا المزاد، فكان القميص الأصفر للدراج الايطالي الشهير فاوستو كوبي خلال طواف فرنسا عام 1952، الذي بيع بمبلغ 25 ـلف يورو.

كما بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون الأزرق ارتداه لوتشيانو سبينوزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 (أصبحت بعد ذلك كأس الاتحاد الأوروبي وحاليا يوروبا ليغ) مقابل 9400 يورو، بالإضافة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الارجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989-90 مقابل 7500 يورو.

كما اشترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيسبول التي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه اللعبة لفترة وجيزة، مقابل 425 يورو.