ووفقا لصحيفة "ماركا"، وصلت عدد الإصابات في النادي "الملكي" إلى 29 إصابة منذ انطلاق الموسم، تعرض لها 16 لاعبا في النادي، بعضهم لمرات عدة.

ويعتبر النادي "الملكي" الأسوء حظا من ناحية الإصابات، بين كبرى فرق إسبانيا، حيث لم يتعرض لاعبي منافسيه برشلونة وأتلتيكو مدريد لهذا الكم الهائل من الإصابات.

وتعرض 23 لاعبا في ريال مدريد إلى 50 إصابة الموسم الماضي، ولكن بالمعدل الحالي، قد يتجاوز النادي هذا الرقم عند نهاية الموسم الحالي.

وعلى رأس قائمة المصابين، يأتي النجم البلجيكي إيدن هازارد، الذي يعاني من "كسر غير مكتمل" على مستوى كاحله الأيمن، وسيغيب على الأرجح عن "الكلاسيكو" المنتظر ضد برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أعلن ناديه ريال مدريد الخميس.

وأشارت الأرقام إلى أن النجمين، البرازيلي مارسيلو والكولومبي خاميس رودريغيز، من نالا النصيب الأكبر، حيث تعرض كل منهما لأربعة إصابات حتى الآن منذ انطلاق الموسم.

ويعتبر النجم الإسباني الشاب ماركو أسينسيو صاحب الإصابة الأكثر خطورة، إذ تعرض لتمزق في الرباط الصليبي مع انطلاق الموسم، مما سيبعده لأكثر من 8 أشهر عن الملاعب.

كما تعرض الويلزي غاريث بيل لإصابتين ابتعد على أثرهما 39 يوما عن الملاعب، بينما أبعدت 3 إصابات الكرواتي لوكا مودريتش عن الملاعب لمدة 47 يوما.

ومن اللاعبين "المحظوظين" الذين لم يتعرضوا لأي إصابة هذا الموسم، هداف الفريق كريم بنزيمة، الذي يخوض موسما لافتا من الناحية التهديفية.

كما لم يتعرض للإصابة حتى الآن عدد من المدافعين، أبرزهم القائد سيرخيو راموس، ورفيقه في خط الدفاع، الفرنسي رافاييل فاران.