ونقلت صحيفة "ماركا" عن سواريز قوله إن تصريحات ميسي خلال حفل الكرة الذهبية أسيء فهمها، مؤكدا أن الساحر الأرجنتيني لا يفكر في "الاعتزال" خلال المستقبل القريب.

وكان ميسي قال في كلمته، الاثنين، بعد تسلمه جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة: "أدرك أن عمري متقدم، لذلك أنا أستمتع بهذه اللحظات المميزة لأن الاعتزال قادم. الوقت يطير بسرعة".



وحاول سواريز تفسير تصريحات ميسي: " لقد حصل على للتو على كرته الذهبية السادسة، ميسي كان سعيدا ومتحمسا وبالتالي تصرف كأي انسان من خلال التصريحات التي أدلى بها، مضيفا: "أعتقد أنه سيبقى في الملاعب لفترة طويلة".



وبشأن ما يتردد عن وضع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان داخل أروقة النادي، أجاب سواريز: " لقد بدأ يتأقلم مع الحياة داخل غرفة ارتداء الملابس، وهو دائما موضع ترحيب وحفاوة، لأنه أظهر رغبة كبيرة في مساعدة الفريق للظفر بالألقاب والبطولات".

وأقر نجم منتخب الأوروغواي أن فشل برشلونة في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الأخيرين يتحمل مسؤوليته لاعبو الفريق بنسبة مئة بالمئة.



وكان برشلونة قد خرج بطريقة دراماتيكية في الموسمين الماضيين جراء ريمانتودا قام بها فريقي روما الإيطالي وفريق ليفربول على التوالي.

وقال سواريز: "ليس من السهل الفوز بثلاثة ألقاب في موسم واحد (الليغا والكأس ودوري الأبطال)، الظفر بالبطولة الأوروبية أمر صعب ومعقد للغاية، لقد تأذينا مما حدث معنا في الموسمين الماضيين، ولقد كان خطأنا بنسبة مئة بالمئة، ونحن ندرك أنه ينبغي عينا أن نغير هذا الوضع الآن".