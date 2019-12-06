وفي تصريحات لموقع "أمازون برايم"، قال كراوتش: "صلاح تحول من جناح إلى مهاجم أناني. أعتقد أنه كان يستشيط غضبا بسبب عدم مشاركته أمام إيفرتون".

وأراح المدرب الألماني يورغن كلوب نجمه محمد صلاح، في لقاء الديربي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأربعاء، مما حرم النجم المصري من المشاركة "بمهرجان" الأهداف، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 5-2 "للريدز".

وأضاف كراوتش، الذي سبق أن لعب مع ليفربول: "لو أن هناك شخص غير سعيد الأربعاء، على الأرجح هو صلاح".

ولم يصدر أي تعليق فوري من المهاجم المصري الذي ينشط غالبا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن البعض اعتبر تصريحات كراوتش "هجومية" باتجاه صلاح، إلا أن المهاجم الدولي السابق أكد أن هذه سمة المهاجمين المتعطشين للتسجيل دوما، وهو نفسه من ضمنهم.

وقال كراوتش: "أتذكر عندما كان منتخب إنجلترا يواجه أندورا، كنت أريد النزول من على الدكة بشدة لتسجيل الأهداف".

يذكر أن كراوتش الذي كان يتميز بطوله الفارع (2.01 متر)، لعب 3 مواسم مع ليفربول، بين عامي 2005 و2008، سجل فيها 22 هدفا فقط في جميع المسابقات.

ويعاني صلاح من انخفاض في المستوى هذا الموسم، حيث لم يسجل هداف البريميرليغ في الموسمين الماضيين، سوى 6 أهداف، بعد مرور 15 جولة بالدوري الإنجليزي الممتاز.