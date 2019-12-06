ووصل سيلفا إلى ملعب جوديسون بارك في مايو 2018 وترك النادي بعد هزيمة ساحقة 5-2 أمام غريمه ليفربول يوم الأربعاء ليتراجع للمركز 18 برصيد 14 نقطة.

وخسر إيفرتون تسع من 15 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وقال النادي في بيان بموقعه على الانترنت "يؤكد إيفرتون رحيل المدرب ماركو سيلفا".

وأضاف "يتوجه مجلس الإدارة بالشكر إلى ماركو على الخدمات التي قدمها للنادي في آخر 18 شهرا ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل.

"سيتولى دنكان فيرجسون مسؤولية الفريق الأول مؤقتا وسيقوده أمام تشيلسي يوم السبت.

"يتطلع النادي للتعاقد مع مدرب دائم في أسرع وقت".

وذكرت تقارير أن مجلس الإدارة اجتمع مع سيلفا بعد الهزيمة على أرضه أمام نوريتش سيتي الشهر الماضي لكن مستقبله مع النادي أصبح في مهب الريح بعد الهزيمة أمام ليستر سيتي وليفربول.

ومني مرمى إيفرتون يوم الأربعاء بخمسة أهداف في الدوري أمام ليفربول وذلك لأول مرة منذ 1982 وأقر المدرب البرتغالي بأن لاعبيه انهاروا تحت الضغط في ملعب أنفيلد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ديفيد مويز مدرب إيفرتون السابق من أبرز المرشحين لخلافة سيلفا في جوديسون بارك.

وأمضى مويز 11 عاما ناجحة في جوديسون بارك من 2002 إلى 2013 ويتوقع أن ينضم اليه في الجهاز الفني لاعب وسط إيفرتون السابق تيم كاهيل.