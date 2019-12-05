وأوضح "النادي الملكي" في بيان: " أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا هازارد، من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، ضمن إطار متابعة تطور إصابته بكدمة في منطقة الكاحل في قدمه اليمنى، أنه يعاني من كسر خارجي غير مكتمل في المنطقة ذاتها. سيتم تقييم تطور حالته"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتقدّر مدة غياب هازارد عن الملاعب بين 4 و6 أسابيع، وقد ظهر نجم تشلسي السابق على عكازين مطلع الأسبوع خلال حفل غداء للنادي.

وتعرض هازارد لإصابته في مباراة ناديه مع باريس سان جرمان الفرنسي في 26 نوفمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحصلت الإصابة في الدقيقة 68 خلال تدخل خشن من مواطنه توما مونييه، وخضع هازارد للعلاج خارج الملعب من دون أن يتمكن من إكمال المباراة.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو ستقام في 18 ديسمبر الجاري على ملعب كامب نو في برشلونة، بعدما تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في 26 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة العاشرة على خلفية التوتر الناجم في إقليم كاتالونيا بعد أحكام بالسجن بحق قياديين انفصاليين.

وإلى جانب هازارد، يحوم الشك حول مشاركة الظهير البرازيلي مارسيلو في الكلاسيكو بعد إعلان النادي "الملكي" معاناته من "تمزق عضلي في ربلة ساقه اليسرى" من دون تحديد مدة غيابه.