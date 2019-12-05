وسبق أن خضع اللاعب البالغ عمره 32 عاما والذي خاض 77 مباراة مع ألمانيا لجراحة مماثلة في الركبة اليمنى في أبريل.

وأضاف يوفنتوس في بيان "الجراحة... كانت ناجحة واللاعب سيبدأ مرحلة التعافي على الفور"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأحرز خضيرة لقب الدوري 3 مرات مع فريق "السيدة العجوز" بعد انضمامه من ريال مدريد الإسباني في 2015، وسجل معه الموسم الماضي 9 أهداف بينها ثلاثية للمرة الأولى في مسيرته.

وأحرز خضيرة لقب الدوري الألماني مع شتوتغارت في 2007 والإسباني مع "النادي الملكي" في 2012، كما توّج بلقب المونديال مع بلاده في 2014 قبل الخروج المدوي من الدور الأول في روسيا 2018.