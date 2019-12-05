وسجل أبراهام، الذي لعب مع أستون فيلا على سبيل الإعارة الموسم الماضي، الهدف الأول بضربة رأس من مسافة قريبة في الدقيقة 24.

وأدرك أستون فيلا التعادل من أول فرصة حقيقية له في المباراة في الدقيقة 41 عبر المصري محمود حسن (تريزيغيه) بعد تمريرة عرضية من مواطنه أحمد المحمدي.

واستعاد تشلسي المقدمة بشكل رائع بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني بعد أن هيأ أبراهام كرة بصدره إلى ميسون ماونت الذي سددها مباشرة في الشباك.

وغاب أبراهام (22 عاما) عن هزيمة تشلسي على أرضه أمام وستهام يونايتد بعد أن أصيب في دوري الأبطال أمام فالنسيا قبلها بعدة أيام.

وبهذه النتيجة استمر تشلسي في المركز الرابع متفوقا بست نقاط على ولفرهامبتون الخامس، ويحتل أستون فيلا المركز 15 ويبتعد بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وفي مباراة أخرى، بقي ولفرهامبتون دون خسارة منذ سبتمبر الماضي وأصبح خامسا بفوزه على ضيفه وست هام 2-صفر، بهدفي البلجيكي لياندر دندونكر (23) والإيطالي باتريك كوتروني (86).

وفاز ساوثمبتون على نوريتش 2-1 بهدفي داني إينغز (22) وراين برتران (43) مقابل هدف للفنلندي تيمو بوكي (66).