واستهل الزمالك، بطل كأس مصر في آخر موسمين، رحلة دفاعه عن اللقب بانتصار سهل على ضيفه الشرقية ليضرب موعدا مع سموحة أو العبور.

وأجرى الزمالك، الذي خاض أول مباراة مع مدربه الجديد كارتيرون، تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية التي بدأت مواجهة مازيمبي يوم السبت في دوري أبطال أفريقيا وخسرت بنتيجة 3-صفر.

وسيطر الزمالك مبكرا على مجريات اللقاء وواجه أداء بدنيا قويا من الشرقية الذي حاول القتال أملا في انتزاع فوز مفاجئ على حامل اللقب.

وفي الدقيقة 24، استهل الزمالك أول أهدافه عن طريق المغربي أشرف بن شرقي الذي تابع كرة ارتدت من القائم إثر تسديدة من عمر السعيد.

وعزز الفارس الأبيض تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 41 سجله التونسي فرجاني ساسي بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من حازم إمام.

وفي الدقيقة 77، عاد بن شرقي ليسجل الهدف الثالث إثر تمريرة من أحمد سيد "زيزو" من داخل منطقة الجزاء الذي تسلم تمريرة بينية من عبد الله جمعة.

وحفظ الشرقية ماء وجهه بهدف متأخر أحرزه محمود عبد الواحد بضربة رأس في الدقيقة 91 إثر ارتداد الكرة من مدافع الزمالك.