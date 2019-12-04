وكتب الاتحاد في موقعه الرسمي أنه قرر "الاستغناء عن خدمات السيد بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، وقدم المجلس الشكر للسيد مارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض".

وتابع: "سيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام القادمة".