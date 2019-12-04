وأوقعت القرعة أولمبيك آسفي المغربي الذي أطاح بالترجي التونسي، بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا في العامين الأخيرين، في مواجهة اتحاد جدة السعودي، فيما يلعب الممثل الثاني للكرة السعودية، نادي الشباب مع الشرطة العراقي.

وينتظر الرجاء البيضاوي المتأهل من مواجهة مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي اللذين سيلتقيان في 16 ديسمبر الحالي إيابا في الجزائر بعدما تعادلا سلبا ذهابا في بيروت.

وسحب الاتحاد العربي للعبة أيضا قرعة الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفائز في المواجهة المصرية مع الرجاء البيضاوي والمتأهل عن مواجهة مولودية الجزائر والقوة الجوية، فيما يلعب الفائز في مواجهة الشباب والشرطة مع الفائز في مواجهة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي.