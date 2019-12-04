وأعلن إبراهيموفيتش (38 عاما) رحيله عن لوس أنجلوس غالاكسي، في أكتوبر، عقب خروج النادي من الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي.

وقال اللاعب الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الولايات المتحدة، في مارس 2018، في حديث إلى موقع "جي كيو إيطاليا": "سأنضم إلى ناد بحاجة للعودة إلى الانتصارات، وتجديد تاريخه، وهو في عملية البحث عن معركة ضد الجميع".

وأكد العملاق السويدي: "إنها الطريقة الوحيدة التي سأكون قادرا من خلالها على إيجاد التحفيز لمفاجأتكم مجددا. الأمر لا يتعلق فقط باختيار فريق، إذ أن هناك عوامل أخرى يجب أن تكون في مكانها، بما في ذلك مصالح عائلتي"، وتابع قائلا:"أراكم قريبا في إيطاليا".

وأشارت تقارير صحفية ايطالية أن ميلان قدم لإبراهيموفيتش عرضا لمدة ستة أشهر في ظل المستويات السيئة للفريق أدت إلى احتلاله المركز الـ11 في الدوري الإيطالي.

ويبدو نابولي (وصيف الموسم الماضي) وجهة محتملة، إذ يحتل النادي الجنوبي المركز السابع، بعد ست مباريات متتالية من دون أي فوز.

وقال مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق: "أحب أن أصنع الفارق. لا أريد أن أقوم ببعض الأمور بطريقة صائبة، بل بكل شيء"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ولعب إبراهيموفيتش لصالح ميلان بين عامي 2010 و2012، وقاد الفريق إلى آخر ألقابه في الدوري الإيطالي عام 2011، مسجلا 42 هدفا في 61 مباراة خلال هذين الموسمين.

وحقق لقب الدوري ثلاث مرات مع إنتر (2007، 2008، 2009)، ومرتين مع يوفنتوس (2005، 2006) تم إبطالهما عقب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات "كالتشيوبولي" التي هزت إيطاليا في العام 2006.