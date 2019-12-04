ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره النمساوي في فيينا في الثاني من يونيو قبل استقباله منتخب رومانيا في السابع منه.

وكانت قرعة كأس أوروبا التي أجريت السبت في بوخارست أوقعت إنجلترا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى منتخب من أربعة هي صربيا، إسرائيل اسكتلندا أو النروج سيتأهل بعد مباريات الملحق في مارس المقبل.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن في وقت سابق عن خوض منتخبه الوطني مباراة ضد الدنمارك في 31 مارس على ملعب ويمبلي وأخرى ضد منتخب لم تحدد هويته قبلها بأربعة أيام.

وتقام النهائيات القارية من 12 يونيو الى 12 يوليو المقبلين.