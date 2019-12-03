وقال الاتحاد العربي لكرة القدم في حسابه على موقع "تويتر": "غداً في العاصمة السعودية مدينة الرياض .. حفل مراسم قرعة دور ربع النهائي ودور نصف النهائي للبطولة العربية الكبيرة".

واكتملت أضلاع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي باستثناء مقعد واحد يتنافس عليه فريقي مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي.

واتفق الناديان على اقامة مباراة الإياب بينهما في 16 ديسمبر الجاري في الجزائر، وذلك بعد تعادلهما سلبا في مواجهة الذهاب.

وتأهل إلى ربع النهائي اندية الاتحاد والشباب السعوديين، وأولمبيك آسفي والرجاء المغربيين، والإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين، والشرطة العراقي.