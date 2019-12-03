وفاز ميسي بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته الكروية الحافلة، وتلاه لاعب ليفربول، فرجيل فان دايك في المركز الثاني، بينما حل البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ثالثا في تصنيف مجلة "فرانس فوتبول".

وبحسب صحيفة "صن"، فإن الصحفي حافظ ماريكار، الذي يعمل في جريدة "دايلي نيوز" المحلية في البلد الآسيوي، لم يضع أي لاعب من المتوجين الخمسة الأوائل، ضمن خياراته الخمسة.

ورشح هذا الصحفي، لاعب أرسنال بيير إيميريك أوبميانغ حتى يكون في المرتبة الثانية، أما لاعب برشلونة، أنطوان غريزمان، فصوت عليه حتى يكون ثالثا.

وفي المرتبة الرابعة، صوت الصحفي السريلانكي، للاعب بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، ثم حارس مرمى فريق برشلونة، مارك-أندريه تير شتيغن، في المركز الخامس.

والمثير في هذا التصويت، حسب متابعين، أنه بعيد عن الواقع الكروي، لأن أرنولت حل في المركز الثامن عشر في نهاية المطاف، أما المنافسة الشديدة فكانت بين ميسي ولاعبين كبار آخرين.

وخلال مسيرته الكروية، نجح ميسي (32 عاما) في حصد بطولات وألقاب فردية عديدة خلال مشواره الناصع مع برشلونة، حيث توج بـ 34 بطولة مختلفة، وهي الدوري الإسباني الممتاز "الليغا" (10 ألقاب) ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونزليغ" 4 ألقاب وكأس السوبر الأوروبي 3 ألقاب وكأس العالم للأندية 3 ألقاب وكأس ملك إسبانيا (6 ألقاب) وكأس السوبر الإسباني.