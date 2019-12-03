وأضاف مدرب "الشياطين الحمر" أولي جونار سولسكاير أن التقارير التي تتحدث عن إقالته من الإدارة الفنية للفريق "تصيبه بالضحك".

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية بأن سولسكاير أبلغ لاعبيه بأنه مهدد بترك منصبه إذا خسر مانشستر يونايتد أمام توتنهام هوتسبر الأربعاء، وأمام مانشستر سيتي يوم السبت المقبل.

وقال سولسكاير للصحفيين:"أحيانا أضحك عند قراءة بعض القصص عن أشياء قلتها. إنها أكاذيب صارخة. لن تتغير الكثير من الأمور في 3 أو 4 أيام. لكننا أمام فرصة لإثبات بعض الأمور في المباراتين"، وفق ما نقلت "رويترز".

يشار إلى أن جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي وحل سولسكاير مكانه، تولى قيادة توتنهام الشهر الماضي، وساعده في تحقيق فوزين في الدوري قبل العودة إلى أولد ترافورد.

وعلى النقيض من نتائج توتنهام، عانى مانشستر يونايتد من غياب الاستقرار، وبات يحتل الآن المركز التاسع في سلم الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

غير أن سولشكيار يدعم لاعبيه لتغيير الأوضاع، مؤكدا أنهم ليسوا في حاجة إلى حافز إضافي عند مواجهة مورينيو.

وقال: "لا أعتقد أن هوية المدرب أو الفريق المنافس ستغير الدوافع لدى اللاعبين. عندما ترتدي هذا القميص لا تنشغل بالمنافس وابذل أقصى جهد للفوز"، مضيفا أن مورينيو سيحظى "باستقبال جيد وهذا تعهد من النادي والجماهير".

وتابع قائلا: "سيتذكر الجميع عامين ونصف تحت قيادته كما فاز بألقاب هنا وأنا واثق تماما في أن المشجعين والمسؤولين سيرحبون به".

وأشار إلى أن يونايتد سيفتقد مجددا جهود الفرنسي بول بوغبا، إذ يتعافى من إصابة بالكاحل تعرض لها في نهاية سبتمبر الماضي، بينما سيعود ثنائي الوسط سكوت مكتوميناي ونيمانيا ماتيتش إلى التشكيلة بعد التعافي من الإصابة.