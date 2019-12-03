وتبادل مشجعو النجمين التعليقات التي تثني على كل نجم، مع إبراز الإنجازات الخاصة بكل لاعب، وتأكيد أفضلية أحدهما على الآخر بمقارنة الجوائز التي حصدها كلا اللاعبين.

وحصد ميسي، نجم برشلونة الإسباني، جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" للمرة السادسة في مشواره الكروي، مساء الاثنين.

وتفوق "البرغوث" الأرجنتيني بهذه الجاهزة على غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصد 5 كرات ذهبية.

وخلال مسيرته الكروية، نجح ميسي في حصد بطولات وألقاب فردية عديدة خلال مشواره الناصع مع برشلونة، حيث توج بـ 34 بطولة مختلفة، وهي الدوري الإسباني الممتاز (10 ألقاب)، ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم (4 ألقاب)، وكأس السوبر الأوروبي (3 ألقاب)، وكأس العالم للأندية (3 ألقاب)، وكأس ملك إسبانيا (6 ألقاب)، وكأس السوبر الإسباني (8 ألقاب).

وعلى صعيد الألقاب الفردية، حصد ميسي على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، بأكثر من أي لاعب آخر، كما حصد ميسي جائزة "الحذاء الذهبي" 6 مرات، فضلا عن تواجده في تشكيلة الفيفا في 12 مرة متتالية.

وعلى الصعيد الدولي، شارك ميسي مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم في 133 مباراة، سجل خلالها 68 هدفا ليتصدر بذلك قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الأرجنتيني.

أما نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، فقد حصد مساء الاثنين، جائزتي أفضل لاعب ومهاجم في إيطاليا لموسم 2018-2019.

ونشرت الصحف الإيطالية صورة اللاعب البرتغالي وهو يحتفل بالجائزتين، اللتين تسلمهما خلال احتفالية "غراند غالا ديل كالتشيو" الخاصة بالدوري الإيطالي والتي أقيمت في ميلانو.

ونال "الدون" الجائزة، بعدما ساهم في تسجيل 29 هدفا لصالح فريقه خلال الموسم الأول له في الدوري الإيطالي، ونجح لاعب البيانكونيري في تسجيل 21 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس عام 2018- 2019، في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو.

وعلى الرغم من التتويج بجائزة الأفضل في الدوري الإيطالي، فقد احتل رونالدو المركز الثالث في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، خلف ميسي والوصيف الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

ومع هذه الأرقام والإنجازات التي حققها كل من ميسي ورونالدو، يدور السؤال الأكبر في الأوساط الكروية: هل من الممكن أن نعتبر ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أم أن ذلك اللقب يناسب رونالدو أكثر؟