ويعاون الفرنسي كارتيرون، مدرب الأهلي الأسبق، في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال وعمرو عبدالسلام مدربا لحراس مرمي.

ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة، الثلاثاء، ليستلم مهمته الجديدة في تولي المسؤولية الفنية لفريق نادي الزمالك.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على إقالة الصربي ميتشو من منصبه، بسبب سوء النتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وجاء رحيل المدرب الصربي بعد 109 أيام قاد خلالها القيادة الفنية للفريق وتوج خلالها ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، حيث يعد المدرب الثامن الراحل عن الفريق في غضون 5 سنوات.

يذكر أن كارتيرون أقيل من تدريب الرجاء البيضاوي المغربي، في نوفمبر الماضي، بسبب سوء النتائج في منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

وحقق كارتيرون بطولة وحيدة مع الرجاء منذ توليه المسؤولية مطلع هذا العام خلفا للمدرب الإسباني، كارلوس غاريدو، كانت كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

وفي ديسمبر 2018، أقال الأهلي كارتيرون، عقب الخروج من كأس العرب للأندية الأبطال وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وسبق لكارتيرون تدريب فريق نادي وادي دجلة، وحقق مع نتائج جيدة في الدوري المصري.