وكانت القائمة التي تتألف من 30 لاعبا، تضم لاعبين عربيين اثنين، عرفا موقعيهما في القائمة مع الإعلان عن ترتيب اللاعبين بشكل تنازلي.

وحسبما أعلنت المجلة، فإن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حل في المركز الخامس، بينما أتى الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عاشرا.

يشار إلى أن صلاح ومحرز لم يحضرا حفل التتويج بالجائزة، المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب خبراء الكرة، فإن الفائز بالكرة الذهبية لن يخرج عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أو الهولندي فرجيل فان دايك.