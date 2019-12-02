واكتفى المنتخب العراقي بالتعادل السلبي مع نظيره اليمني، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بانتظار صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية.

وطرد اللاعب العراقي مصطفى محمد في الدقيقة السابعة من اللقاء، بعد تدخل بالقدم على رأس لاعب يمني، الأمر الذي قيد المنتخب العراقي في بقية المباراة.

وغاب عن المنتخب العراقي عدد من اللاعبين الأساسيين، بغرض إراحتهم لنصف النهائي، وعلى رأسهم المدافع علي عدنان ولاعب الوسط أمجد عطوان وحارس المرمى محمد حميد.

ومن ناحية أخرى، رافق المنتخب القطري العراق إلى نصف النهائي، بعد انتصاره في مباراة مثيرة على الإمارات بنتيجة 4-2.

وسجل أكرم عفيف هدفين لقطر في الدقيقتين 20 و28، وأضاف حسن الهيدوس الثالث في الدقيقة 53، وحسم خوخي بوعلام المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي المقابل، سجل هدفي الإمارات علي مبخوت، في الدقيقتين 33 و77.

وينتظر المنتخب القطري هوية المنتخب المتصدر للمجموعة الثانية، لتحديد مواجهة نصف النهائي الثانية.

وتصدر مبخوت قائمة هدافي البطولة، برصيد 5 أهداف، سجلها خلال لقاءي اليمن وقطر.