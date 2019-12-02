وقال المدير التنفيذي للاتحاد جوناثان فورد إنه "لا يمكن للاعبين أن يخاطروا بصحتهم ولياقتهم بلعب الغولف"، دون أن يذكر لاعبا بعينه، لكنه كان يقصد بيل المهووس بممارسة هذه اللعبة.

وتابع فورد: "أقدر أن ينظر بعض اللاعبين للأمر بشكل مختلف. لا يمكنك أن تتمرن طوال اليوم ويجب أن يكون هناك شيء ترفيهي، لكن عليك أن تكون حذرا".

وأردف: "رايان (غيغز المدير الفني للمنتخب) عليه أن يتأكد أنه أثناء المعسكر سيكون تركيزنا فقط على كرة القدم".

ويعشق بيل رياضة الغولف، لدرجة أثارت ضده عاصفة من الجدل والانتقادات قبل أيام، عندما احتفل مع لاعبيه بالتأهل إلى "يورو 2020".

وحمل بيل علم ويلز وكتب عليه: "ويلز، الغولف، مدريد، بهذا الترتيب"، في إشارة إلى أن الفريق الملكي يأتي في آخر أولوياته.

وأوقعت القرعة منتخب ويلز في المجموعة الأولى من البطولة الأوروبية، إلى جانب منتخبات إيطاليا وتركيا وسويسرا.