وبعد طرد حارس ليفربول أليسون بيكر، بسبب لمسه الكرة خارج منطقة الجزاء، احتسب أتكينسون ركلة حرة لبرايتون على حافة المنطقة.

واستطاع لاعب برايتون، لويس دانك، مخادعة حائط ليفربول، وتسديد الكرة أثناء ترتيبهم الخطوط وانشغال حارس المرمى بالحديث مع المدافعين، ليقلص الفارق إلى 1-2.

ولم يعد أتكينسون تنفيذ الركلة واحتسبها هدفا لبرايتون، قبل أن يؤكد الهداف دانك بنفسه "مساهمة" الحكم في الهدف بعد اللقاء، قائلا إن أتكينسون قال له: "نفذ التسديدة".

وقال دانك في مقابلة بعد اللقاء: "سألت الحكم هل أستطيع التنفيذ، فرد علي قائلا نعم سدد الكرة"، الأمر الذي سمح لدانك بتسجيل الهدف على غفلة من دفاع "الريدز".

وأثارت الواقعة سخط مشجعي ليفربول، الذين طالبوا إدارتهم بتقديم شكوى ضد أتكينسون لرباطة الدوري، لأنه تسبب بهذا الهدف "الفاضح"، وفقا لهم.

وكتب أحد المشجعين على موقع تويتر: "أتكينسون الفاضح يعود من جديد.. لا يمكنك أن تطلق صافرة تنفيذ الركلة الحرة بينما حارسنا الذي دخل لتوه للمباراة، لا يزال يعيد ترتيب حائط المدافعين".

وكتب مشجع آخر: "لا يمكن للحكم السماح بتنفيذ ركلة حرة بينما لا يزال الحائط الدفاعي يقوم بتنظيم نفسه. لا شكر لك أيها الوغد".

ومن المفارقات أن أتكينسون سيكون في غرفة تقنية الفيديو (الفار) خلال مواجهة ليفربول بغريمه إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، مساء الأربعاء.