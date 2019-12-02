وأشار موقع "تيلي فوت" الفرنسي إلى أن وكيل أعمال مبابي لم يرد حتى الآن على مسؤولي باريس سان جرمان، الذين يريدون "تأمين" بقاء اللاعب في باريس بربطه بعقد طويل الأمد.

وجاء الرد من ممثلي اللاعب بأن مبابي "يريد التركيز على كرة القدم فقط هذا الموسم"، الأمر الذي يزيد من احتمال رحيله عن سان جرمان نهاية الموسم.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن باريس سان جرمان "يائس" من الحصول على توقيع مبابي الجديد، لدرجة أن النادي مستعد لرفع راتبه ليعادل راتب نيمار، الذي يقارب 40 مليون يورو سنويا.

وتدرك إدارة باريس سان جرمان "التهديد الكبير" الذي يشكله ريال مدريد الإسباني ومدربه زين الدين زيدان، الذي وضع مبابي ضمن أولوياته في تعاقدات الصيف المقبل.

ويبدو أن مستقبل مبابي لن يكون واضحا حتى نهاية الموسم الحالي، حيث سيقرر بعدها ما إذا كان سيستمر في سان جرمان، أو سينتقل لدوري أقوى مثل الإنجليزي أو الإسباني.

ويمتد عقد مبابي الحالي مع سان جرمان حتى عام 2022، براتب سنوي يبلغ 17.5 مليون يورو.