ونشر النقاز، 27 عاما، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أنه تم فسخ العقد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية "ليس لشهر أو شهرين".

وقدم النقاز الشكر لجماهير نادي الزمالك على مساندتها له، وتمنى للاعبين حظا موفقا في الفترة المقبلة.

وكان النقاز قد وقع للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، بعقد يمتد لـ3 سنوات ونصف.

ونقل موقع موقع "الشروق" عن محامي النقاز، أنيس بن ميم، أن موكله "أصبح حرا في الانتماء إلى أي فريق يريد".

وأضاف بن ميم: "جرى إيداع شكوى إلى الفيفا للمطالبة بمستحقاته (..) بذمة ناديه".