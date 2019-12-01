وهو الفوز الحادي عشر لهاملتون هذا الموسم، والـ48 خلال مسيرته، وهو كان قد حسم لقبه العالمي السادس في وقت سابق.

وأحكم السائق البريطاني قبضته على السباق منذ البداية حتى النهاية، متقدما على سائقي "ريد بول" الهولندي ماكس فيرشتابن، و"فيراري" شارل لوكلير من إمارة موناكو.

ويواجه لوكلير إمكانية خسارة مركزه بعدما قررت لجنة الحكام فتح تحقيق بشأن مخالفة "فيراري" لكمية الوقود في سيارته.

وبنهاية سباق أبوظبي، اختتم موسم "فورمولا 1" المثير، الذي نتج عن صدارة هاملتون للترتيب، يليه زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، بينما حل الهولندي ماكس فيرشتابن ثالثا، ولوكلير رابعا، والألماني سيباستيان فيتيل خامسا.

اما في فئة الصانعين، فأحرزت "مرسيدس" اللقب بفضل تألق سائقيها هاملتون وبوتاس، فيما جاءت "فيراري" ثانية، و"ريد بول هوندا" ثالثة، و"مكلارين رينو" رابعة، و"رينو" خامسة.