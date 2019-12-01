وكان فلوريس تولى قيادة واتفورد للمرة الثانية في سبتمبر، لكنه أصبح ثاني مدرب يفقد منصبه في النادي هذا الموسم بعد رحيل خابي غراسيا في وقت سابق.

وقال النادي المتذيل للدوري الممتاز في بيان "بكل أسف يؤكد نادي واتفورد لكرة القدم رحيل المدرب كيكي سانشيز فلوريس".

وأضاف الفريق الذي يملك 8 نقاط من 14 مباراة، أن "التعاقد مع مدرب جديد بات وشيكا".

وذكرت تقارير بريطانية أن كريس هيوتون مدرب برايتون آند هوفألبيون السابق سيكون مرشحا لشغل المنصب.

وسبق للمدرب فلوريس قيادة واتفورد في موسم 2015-2016، لكنه أقيل بعده بشكل مفاجئ.

ثم تولى المسؤولية هذه المرة بعد غراسيا الذي حصل على نقطة واحدة فقط من أول 4 مباريات في الموسم.

وجاء الانتصار الوحيد لواتفورد في الدوري الممتاز بعد تعيين فلوريس أمام نوريتش سيتي الوافد الجديد الشهر الماضي، كما تفوق على سوانزي سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية خلال مباراة بكأس الرابطة، قبل أن يخرج من الدور الرابع أمام إيفرتون.

وفي الدوري تعرض واتفورد لخمس هزائم، منها هزيمة مذلة بنتيجة صفر-8 أمام مانشستر سيتي، بينما كانت مباراته الأخيرة السبت حيث خسر 1-2 أمام ساوثامبتون بعد استقبال هدفين في آخر 12 دقيقة.

وسيلعب واتفورد المباراة المقبلة بالدوري أمام ليستر سيتي، الأربعاء.