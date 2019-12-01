وتحدد يوم الأربعاء 19 فبراير 2020 موعدا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وفق ما نقل موقع "مصراوي".

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 19 أكتوبر الماضي بالجولة الرابعة وفقا للجدول الذي تم إعلانه قبل انطلاق الدوري المصري، لكن تأجيلها أدى إلى اعتراضات شديدة من قبل النادي الأهلي.

قبل أن يتم تأجيل المسابقة برمتها بسبب ارتباطات منتخبي مصر للكبار والأوليمبي، وتأجلت مباراة القمة ذاتها حتى نهاية الدور الأول أعلن تأجيلها لأسباب أمنية.