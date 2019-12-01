وتولى جوزيه مورينيو مؤخرا قيادة توتنهام خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، التي تراجعت نتائج الفريق تحت قيادته بشدة في بداية هذا الموسم.

وجاء تولي "السبشيال وان" لقيادة توتنهام بعد فترة طويلة من ابتعاده عن التدريب، في أعقاب تجربته الأخيرة غير الناجحة تماما مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي هذا الصدد أوضحت "ذا صن" أن إدارة ريال مدريد عرضت على مورينيو 12 مليون جنيه إسترليني (نحو 15.5 مليون دولار)، من أجل عدم قيادة أي فريق خلال هذا الموسم، وانتظار رحيل زين الدين زيدان، الذي بدأ أيضا بداية متواضعة هذا الموسم في قيادة الملكي، قبل أن تتحسن نتائج الفريق لاحقا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد كانت لديهم الرغبة أن يكون مورينيو "بديلا جاهزا" لزيدان في حال إقالته في أي وقت، موضحة أنه عقد اجتماع يوم 21 أكتوبر في لندن جمع مورينيو بالوسيط بيني زاهافي.

ويبدو أن الاجتماع كان حاسما في تحديد وجهة مورينيو الذي كان يفضل أصلا التعاقد مع توتنهام، وذلك رغم أنه ألغى مواعيده للتفاوض مع الوسيط الشهير، الذي أراد فيما يبدو إقناعه بانتظار استدعاء ريال مدريد.

لكن المدرب البرتغالي، وفقا للصحيفة غادر ذلك الاجتماع الحاسم مقتنعًا بأنه كان المرشح الرئيسي لتولي تدريب توتنهام، ولذا كان مستعدًا لرفض أي عرض قد يتقدم به ريال مدريد مفضلا تدريب الفريق اللندني ومضحيا بالمبلغ الضخم.

يشار إلى مورينيو قاد توتنهام حتى الآن في 3 مباريات فاز بها جميعا، محققا بداية رائعة في بداية الموسم.