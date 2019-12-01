وكان "الفريق الملكي" قد حقق فوزا صعبا على مستضيفه بهدفين لهدف واحد، وقد ضمن هذا الفوز الصدارة المؤقتة لليغا برصيد 13 نقطة، بانتظار الموقعة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، اليوم الأحد.

وقال زيدان فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خضنا مباراة صعبة للغاية خارج أرضنا تحت الأمطار الغزيرة.. كانت الأمور معقدة ولكن فزنا في النهاية".

وعنونت صحيفة إس الإسبانية بمقولة لمدرب العملاق المدريدي بقوله" "قلت لكم قبل شهور عدة. اهدؤوا ستكون الأمور بخير".

ويبدو أن عنوان الصحيفة مقتبس من كلمات زيدان في فترة سابقة عصيبة، إذ بدأ ريال مدريد الموسم بطريقة متواضعة نسبيا، قبل أن تتحسن الأمور لاحقا.

وأردف زيدان: "قبل المباراة كنا نعلم أننا ذاهبون إلى ملعبٍ صعب مشابه لملعب إيبار لكن الجهود التي بذلها اللاعبون كانت رائعة، وأنا حقا مسرور من أجلهم، فقد آمنوا بقدراتهم حتى النهاية".

واضاف: "جميع اللاعبين الذين يتواجدون في الفريق لاعبون مميزون، أي لاعب لدينا يمكنه اللعب أساسيا في أي فريق، الموسم يتضمن الكثير من المباريات، ومن ثمّ سيكون على الجميع أن يقدم إسهاماته".

وعن تسجيل آلافيس لهدف التعادل، أوضح زيدان: " لم نفقد تركيزنا ولم يدر بخلدنا أننا فقدنا المباراة، كان لدينا اعتقاد راسخ بالفوز، وهو ما حصل عندما سجلنا الهدف الثاني"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إس"



وفيما إذا كانت المباراة فرصة لعودة إيسكو والمدافع البرازيلي ميليتاو، قال المدرب الفرنسي: "ميليتاو عنصر مهم في الفريق وله الحق في اللعب، ولقد قدم أداءً جيدًا، مثل بقية زملائه، لدينا تشكيلة كبيرة والعديد من اللاعبين الجيدين، وإيسكو كشف عن قدراته الحقيقية وأثبت أنه لاعب من طراز رفيع".



وبشأن مشاركة ألفونس أريولا في حراسة المرمى عوضا عن الحارس الأساسي كورتوا، أجاب: "هو جزء من فريق ريال مدريد، ويتدرب بقوة بحماس وقد أنقذنا اليوم. كما كان يفعل كورتوا عندما يلعب. واليوم جاء دور أريولا وقام بعمل رائع ، لقد كان حقا رائعا".

واعتبر زيدان أن اللعب بخطة 4-4-2 لا يعني شيئا، موضحا: "الخطة لا تعني شيئا. المهم أن تكون في وضع إيجابي عندما تكون الكرة بحوزتك وقادر على استغلال الأمور بشكل جيد".