وستجمع المباراة الافتتاحية إيطاليا وتركيا ضمن المجموعة الأولى في العاصمة الإيطالية روما. وتقام النهائيات بين 12 يونيو و12 يوليو 2020 في 12 مدينة وذلك للمرة الأولى.

وستمتد المباريات من العاصمة الإيرلندية دبلن مرورا بمدينتي بلباو الإسبانية وسان بطرسبرغ الروسية وصولا إلى باكو عاصمة أذربيجان، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في لندن مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي في 12 يوليو.

كما تستضيف ميونيخ، وروما وبوخارست وبودابست وأمستردام وغلاسكو وكوبنهاغن المباريات.

وضمن 20 منتخبا التأهل من خلال التصفيات العادية، فيما تبقى أربع بطاقات لاستكمال لائحة المنتخبات الـ24 التي ستشارك في النهائيات.

ويمكن لثلاثة منتخبات مضيفة أن تتأهل إلى النهائيات عبر الملحق، وهي رومانيا أو المجر من المسار الأول، وجمهورية إيرلندا من الثاني وأسكتلندا من الثالث.

وبما أن المنتخب المضيف، وبحال تأهله، سيضمن خوض مبارياته على أرضه، فقد كانت بعض المجموعات مكشوفة، بحيث فرضت وقوع أوكرانيا وهولندا في مجموعة واحدة (المجموعة الثالثة)، وبلجيكا وروسيا والدنمارك في مجموعة واحدة (المجموعة الثانية).

كما تم الإبقاء على بعض المنتخبات بعيدة عن بعضها لأسباب سياسية، فلم تستطع أوكرانيا مواجهة روسيا بسبب النزاع السياسي الواقع بينهما.

وتضم بطولة "يورو 2020" 24 منتخبا للمرة الثانية فقط بعد نسخة فرنسا عام 2016، بعد أن كان العدد محصورا بـ16، وسيعود مبدأ الاستضافة لدولة أو اثنتين فقط مع استضافة ألمانيا لنسخة العام 2024.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أعلن عام 2012، حين كان لا يزال برئاسة الفرنسي ميشال بلاتيني، منح حق الاستضافة لـ12 دولة احتفالا بالذكرى الستين للبطولة، حيث قال الفرنسي في حينها "إنها ربما فكرة ساذجة ولكنها جيدة".

وفي ما يلي نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى: إيطاليا، سويسرا، تركيا، ويلز

المجموعة الثانية: بلجيكا، روسيا، الدنمارك، فنلندا

المجموعة الثالثة: أوكرانيا، هولندا، النمسا، الفائز من الملحق 4 (جورجيا ضد بيلاروسيا ومقدونيا الشمالية ضد كوسوفو) أو رومانيا المضيفة بحال تأهلها.

المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، تشيكيا، الفائز من الملحق 3 (النروج ضد صربيا وأسكتلندا ضد إسرائيل).

المجموعة الخامسة: إسبانيا، بولندا، السويد، الفائز من الملحق 2 (البوسنة والهرسك ضد أيرلندا الشمالية وسلوفاكيا ضد جمهورية إيرلندا).

المجموعة السادسة: ألمانيا، فرنسا، البرتغال، الفائز من الملحق 1 (رومانيا ضد آيسلندا وبلغاريا ضد المجر) أو الملحق 4 إذا أحرزت رومانيا الملحق 1.