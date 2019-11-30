وفاز مان يونايتد مرتين في آخر ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليخرج من المربع الذهبي، وبات يحتل المركز التاسع بفارق تسع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال قبل أن يستضيف أستون فيلا في أولد ترافورد الأحد.

وقال دي خيا لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أعتقد أن هذا بسبب نقص المجهود بأي شكل، فالفريق يبذل قصارى جهده في الملعب سواء في المران أو المباريات".

ونقلت رويترز عن حارس مرمى "الشياطين الحمر" قوله: "يمكن الإشارة إلى الافتقار للإمكانات في بعض المراكز، لكن بكل تأكيد هذا ليس بسبب عدم القتال".

وتعادل يونايتد 3-3 مع شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية ليصبح رصيده 17 نقطة من 13 مباراة، في أسوأ بداية للفريق في حقبة الدوري الممتاز.

وقال دي خيا إن الفريق يحتاج إلى الفوز بعدة مباريات حتى يبدأ اللعب بثبات في المستوى.

ويستضيف الفريق منافسه توتنهام، الذي عين مؤخرا جوزيه مورينيو مدرب يونايتد السابق، يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يحل ضيفا على جاره مانشستر سيتي في الجولة التالية.