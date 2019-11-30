وبعدما بدا لمانشستر سيتي أنه انتزع النقاط الثلاث، بفضل هدف من البلجيكي كيفن دي بروين من خارج المنطقة في الدقيقة 82 تقدم من خلاله 2-1، قضى شيلفي على آمال الضيوف بتقليص الفارق بشكل أكبر مع ليفربول المتصدر.

ورفع سيتي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط عن ليفربول الذي يستضيف برايتون في وقت لاحق من السبت، ومتقدما بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الثالث الذي يستضيف إيفرتون، الأحد.

ودخل فريق المدرب الإسباني، جوسيب غوارديولا، اللقاء على ملعب سانت جايمس بارك بعد تعادل مخيب (1-1) في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني.

وافتقدت تشكيلة سيتي للهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، بعد تعرضه لإصابة في فخذه خلال الفوز (2-1) أمام تشيلسي في المرحلة السابقة.

وافتتح رحيم ستيرلينغ التسجيل لصالح حامل اللقب، بعد تبادل مع الإسباني دافيد سيلفا على حدود منطقة الجزاء، وعادت بعدها الكرة إلى سيلفا الذي مررها بالكعب خلفية للإنجليزي الذي وضعها على يسار الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (22).