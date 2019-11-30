ثلاثية الفريق الكنغولي حملت توقيع جاكسون موليكا (60 و84) وتريزور مبوتو مابي (66). وفي ذات المجموعة، يلعب بريميرو دي أغوستو الأنغولي مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي لاحقا.

واستحوذ مازيمبي، شريك الزمالك في المركز الثاني على لائحة الأندية الأكثر تتويجا باللقب (5 لكل منهما) على أغلب فترات الشوط الأول.

وتعددت محاولاته الهجومية لإحراز هدف التقدم من العمق والجناحين، وإن قلت الخطورة على مرمى الزمالك الذي تراجع لاعبوه للدفاع حفاظا على نظافة الشباك، واعتمادهم على الهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة على مرمى الدولي العاجي سيلفان غبوهوو.

ولجأ لاعبو مازيمبي مع مرور الوقت وأمام التكتل الدفاعي للضيوف إلى التسديد من خارج المنطقة، وتألق الحارس محمد عواد في التصدي لأغلبها، وكانت أبرز الفرص الخطرة إنفراد موليكا بالحارس عواد، لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرى (33).

وتابع الفريق الكنغولي ضغطه في الشوط الثاني، وردت العارضة كرة رأسية لشيكو اوشيندي (47)، رد علبها المغربي محمد اوناجم بتسديدة قوية من داخل المنطقة علت العارضة.

وانتظر مازيمبي الدقيقة 60 لترجمة أفضليته لهدف سجله موليكا عندما استغل كرة عرضية للبديل باتو كابانغو تابعها برأسه على يمين عواد.

وتعددت أخطاء دفاع الزمالك، واستغل مبوتو إحداها وأضاف الهدف الثاني لفريقه بتسديدة من داخل المنطقة على يسار عواد (66).

وتوقفت المباراة لاعتراض لاعبي الزمالك وجهازهم الفني على خطأ بحق عبد الله جمعه قبل تسجيل الهدف.

ووسط حالة توهان دفاع الزمالك، أضاف موليكا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 84 بضربة رأسية أسكنها على يمين عواد بعد تمريرة عرضية لكابانغو.