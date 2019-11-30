ووضع سيرجيو راموس ريال مدريد في المقدمة بضربة رأس بعد ركلة حرة من توني كروس (52)، لكنه تسبب في ركلة جزاء أحرز منها صاحب الأرض هدف التعادل عبر لوكاس بيريز (65).

لكن النادي الملكي أظهر الروح الجديدة في الفريق واستعاد تقدمه بعدها بأربع دقائق فقط، عندما حول إسكو تمريرة لوكا مودريتش العرضية بضربة رأس في القائم لترتد إلى كاربخال ليضعها في الشباك.

وحاول ألافيس إدراك التعادل، لكن دفاع ريال مدريد صمد، حيث منع مارسيلو فرصة خطيرة من تسديدة قوية، بينما تصدى الحارس ألفونس أريولا لمحاولة من القائد مانو غارسيا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتصدر ريال مدريد المسابقة مؤقتا برصيد 31 نقطة من 14 مباراة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة حامل اللقب، الذي سيحل ضيفا على أتليتيكو مدريد المنافس على اللقب الأحد.

وبات رصيد ألافيس، الذي خسر مرة واحدة في آخر سبع مباريات على أرضه هذا الموسم واهتزت شباكه مرتين فقط على أرضه قبل استضافة ريال مدريد، 18 نقطة في المركز الثالث عشر.